Mustafa Miraç Kaya’dan Yeni Bomba

Korku ve gerilim tarzındaki sinema filmlerinin bir numaralı senarist ve oyuncusu Mustafa Miraç Kaya, yeni projesi Geldiler’in yazımını tamamladı. Kaya “Ben ilk defa bir filmimin hikâyesini psikolog ile birlikte yazdım, sanırım dünyada da böyle bir şey olmamıştır. Filmde de rol alacak olan oyuncu ve psikolog Deniz Gül Demirbilek, senaryoyu mesleki bakışıyla yönlendirdi. İlk kez içinde Zombi olan bir Türk filmi geliyor; Türkler yapamaz diyenlere güzel bir gönderme olacak. Filmimde Hollywood yapımlarıyla dalga geçiyorum. Dünyada yankı uyandırmış, Chucky, Elm Sokağı Kâbusu, Tepenin Gözleri, Testere gibi yapımlara başka pencereden bakıp dalga geçtim.” dedi.

Basın Bülteni

Film hakkında geniş bilgi için tıklayınız.