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Nazım Hikmet ve Ahmet Ümit’i Buluşturan Film Merhaba Güzel Vatanım’ın Basın Toplantısı Gerçekleştirildi

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Yolu Moskova’dan geçen dünya şairi Nazım Hikmet’in hayatı ile onu örnek almış ve tıpkı onun gibi hayatının bir dönemini Moskova’da geçirmiş Ahmet Ümit’in hikâyesinin anlatılacağı drama belgesel projesi Merhaba Güzel Vatanım’ın çekimleri devam ediyor. 19 Haziran Çarşamba günü çekim mekânlarından biri olan Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Basın Müzesi’nde ekibin katıldığı bir basın toplantısı gerçekleştirildi.

Ahmet Ümit – Cengiz Özkarabekir

Cengiz Özkarabekir – Yetkin Dikinciler –
Ahmet Ümit – Serkan Altıntaş – Pelin Batu

Serkan Altıntaş – Ahmet Ümit

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