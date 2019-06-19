Burcu Kara’ya Tatil Yok

Güzel oyuncu Burcu Kara, Şuursuz Aşk adlı sinema filmiyle beyazperdeye dönmeye hazırlanıyor. En son Boyut Film yapımı Romantik Komedi film serisiyle sinemaseverlerin büyük beğenisini toplayan Burcu Kara, yeni filminde bu kez Doktor Sezen rolüyle izleyenlerinin karşısına çıkacak. Güzel oyuncu, başrollerini İsmail Hacıoğlu ve Ebru Şahin’in paylaştığı dokunaklı aşk hikâyesinde zorda olan insanların hayatına dokunan duygusal bir doktoru beyazperdeye getirecek. Geçtiğimiz günlerde okuma provaları için ekiple bir araya gelen Burcu Kara, setleri özlediğini söyledi. Merakla beklenen Şuursuz Aşk filminin çekimlerinin 24 Haziran’da başlaması bekleniyor.

Basın Bülteni

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