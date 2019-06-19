Arkadaşımın Aşkı (Yönetmen: Daniel Auteuil)

Daniel Auteuil’in yönettiği ve Gerard Depardieu, Adriana Ugarte, Sandrine Kiberlain ile Daniel Auteuil’in oynadığı Arkadaşımın Aşkı (Amoureux De Ma Femme – The Other Woman), 26 Temmuz 2019’da TME Films dağıtımıyla Siyah Beyaz Movies tarafından vizyona çıkarılıyor.

Ellili yaşlarındaki Daniel, uzun süredir görmediği arkadaşı Patrick’le sokakta karşılaşır. Arkadaşını görmekten duyduğu memnuniyetle onu aynı akşam evine yemeğe davet eder. Patrick geldiğinde, yanında 30 yaşında oldukça alımlı genç bir kadın olan yeni kız arkadaşını getirir. Daniel, eşinin yanında, Patrick’in yeni sevgilisi hakkında hayaller kurmaya başlar.

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