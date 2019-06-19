Koruyucu (Yönetmen: Julien Leclercq)

Julien Leclercq’in yönettiği ve Jean Claude Van Damme, Sami Bouajila, Sveva Alviti ile Sam Louwyck’ın oynadığı Koruyucu (Lukas – The Bouncer), 12 Temmuz 2019’da TME Films dağıtımıyla Siyah Beyaz Movies tarafından vizyona çıkarılıyor.

Lukas elli yaşlarında bir gece kulübü fedaisidir. 8 yaşındaki kızı Sarah’ı büyütmek için çabalamaktadır. Ancak bir gün Lukas, bir müşteriyle yaşadığı tartışma sırasında kontrolünü kaybeder. Bu nedenle işinden kovulur. Bir striptiz kulübünde yeni bir iş bulur. Lukas’ın bilmediği şey ise kulübün tehlikeli bir çete tarafından yönetiliyor olduğudur. Lukas, kızının hayatını korumak için savaşmak zorunda kalacaktır.

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