Pera Müzesi Başkasının Eli Programı, Şehir Filminin Gösterimi ile Sona Eriyor

Pera Film, Fol iş birliğiyle başladığı Başkasının Eli film gösterimi serisini yönetmenliğini Merlyn Solakhan’ın yaptığı Şehir filmiyle sonlandırıyor. Başkasının Eli programı, mesafelerin azaldığı, imkanların çoğaldığı toplumlarda, insanlar arasındaki mesafenin sorgulanmasını konu edinen filmlere odaklanıyor. Yenilikçi dilleriyle konvansiyonel sinemaya meydan okuyan filmleri biraraya getiren gösterim programı, hem günümüz sinemasının Türkiye’de gösterilme fırsatı bulamamış önemli örneklerini, hem de geçmişte çekilip çok az insana ulaşabilmiş filmleri yeniden seyirciyle buluşturmayı hedefliyor.

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