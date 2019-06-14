Josh Cooley’in yönettiği ve Tom Hanks, Tim Allen, Annie Potts ile Tony Hale’in seslendirdiği animasyon film Toy Story 4, 120 Haziran 2019’da UIP Filmcilik tarafından vizyona çıkarılıyor.

Woody, her zaman kendine güvenir ve önceliği Andy ve Bonnie gibi ait olduğu çocuklara itinayla göz kulak olmaktır. Bonnie’nin Forky adlı kendi kendine yaptığı yeni oyuncak arkadaşı, kendini bir oyuncak değil de çöp gibi hissettiğini belirtince, Woody ona yardımcı olmak ve oyuncak olmayı nasıl benimsemesi gerektiğini anlatmak ister. Ancak Bonnie, tüm oyuncakları ailesinin çıktığı yolculuğa dahil edince, bu yolculuk Woody’nin Bo Peep ile bir araya geleceği bir maceraya dönüşür.

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