Ergun Uçucu’yu Kaybettik

Türk tiyatro, sinema, dizi oyuncusu ve seslendirme sanatçısı Ergün Uçucu, 14 Haziran 2019 Cuma günü, 79 yaşında hayatını kaybetti. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü mezunu olan Uçucu, yıllarca TRT’de Tatlı Cadı gibi dizilerde ve filmlerde seslendirme yaptı. 22 Mayıs 1940 tarihinde Malatya’da dünyaya gelen sanatçı Ankara Devlet Tiyatrosu sanatçılarından biriydi. Parmak Damgası, Bizim Evin Halleri, Saksıdaki Ağaç, Yuvadan Bir Kuş Uçtu, Hisarbuselik gibi sevilen TV dizileriyle ve İffet, Aile Kadını, Namuslu ve Eve Düşen Yıldırım gibi sinema filmleriyle hatırlanan merhuma tanrıdan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz.

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