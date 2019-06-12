Neşeli Tavuk Condorito İçin Geri Sayım Sürüyor, 14 Haziran Cuma Günü Vizyonda

Çizgi roman kahramanı nazik tavuk Condorito’nun maceraları sinemaya ilk kez aktarılırken, uzayın gizemi ve aksiyon da eklendi. ailelerin keyifle izleyeceği animasyon Kahraman Tavuk Uzayda, 14 Haziran Cuma gününden itibaren Türkçe dublajlı olarak sinemalarda. Filmden fragman yayınlandı. Pepo olarak da bilinen Şilili karikatürist Rene Rios tarafından 1949 yılından itibaren günlük olarak çizilen, hayali bir kasabada yaşayan sevimli tavuk Condorito ile arkadaşlarının maceraları o kadar sevildi ve popüler oldu ki, yıllar içinde ünü tüm Latin Amerika’ya yayıldı. Şimdi ise bu en ünlü çizgi roman kahramanının maceraları ilk kez beyazperdeye geliyor.

Basın Bülteni

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