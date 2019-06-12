2. Uluslararası İzmir Film Festivali, 24 Haziran’dan 22 Temmuz’a Ertelendi

24 – 29 Haziran 2019 tarihleri arasında düzenleneceği duyurulan 2. Uluslararası İzmir Film Festivali’nin 23 Haziran’da yapılacak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi nedeniyle ertelendiği ve 22 – 26 Temmuz 2019 tarihleri arasında yapılacağı duyuruldu. İzmir’de festival konuklarını ağırlama ve sinemanın en iyilerini ödülleri ile buluşturma heyecanı yaşanırken, 23 Haziran tarihinde yapılacak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi nedeniyle festivale İstanbul’dan katılacak konuklardan gelen ısrarlı ricalar neticesinde festivalin ileri bir tarihe ertelenmesinin kaçınılmaz olduğu belirtildi.

Basın Bülteni

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