Alex Orrelle ile Eduardo Schuldt’un yönettiği ve Fatih Özkul, Hakan Akın, Yalgın Yeter ile Mehpare Divrik’in seslendirdiği animasyon film Kahraman Tavuk Uzayda (Condorito: La Película – Space Chicken), 14 Haziran 2019’da CGV Mars Dağıtım dağıtımıyla Limonata Entertainment tarafından vizyona çıkarılıyor.

Uzaylı Molosco, Condorito’dan Tremebunda’yı kaçırmasını istediğinde uzaylıların bir tılsım kullanarak dünyayı yok etmeyi planladıklarını, öğrenir. Condorito ve yeğeni Chicky, Tremebunda’yı, tılsımı ve dünyayı kurtarmak, en önemlisi gerçek aşkı Yayita’nın kalbini geri kazanmak için uzayda geri dönülmez büyük bir maceraya atılırlar.

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