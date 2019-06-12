Valeria Bruni Tedeschi’nin yönettiği ve Valeria Bruni Tedeschi, Pierre Arditi, Valeria Golino ile Noemie Lvovsky’nin oynadığı Yazlık Ev (Les Estivants – The Summer House), 21 Haziran 2019’da Filmartı Film dağıtımıyla Filmartı Film tarafından vizyona çıkarılıyor.

Film yönetmeni Anna, her sene olduğu gibi bu yaz da ailesinin Güney Fransa kıyısındaki yazlık evinde tatil yapmaya gelmiştir. Hem kızıyla vakit geçirecek, hem yeni filmini yazacak, hem de ailesine itiraf edemese de ayrıldığı sevgilisinin yasını tutacaktır. Ancak ortaya dökülen sırlar ve ailenin beklenmedik tepkileri yüzünden bu yaz tatili öncekilere hiç benzemeyecektir.

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