Güney Amerika’nın En Sevilen Çizgi Roman Karakteri Condorito ve Arkadaşları Geliyor: Kahraman Tavuk Uzayda

Latin Amerika’nın en ünlü çizgi roman kahramanının maceraları ilk kez sinemaya uyarlandı. Pepo olarak da bilinen Şilili karikatürist Rene Rios tarafından 1949 yılından itibaren günlük olarak çizilen, hayali bir kasabada yaşayan sevimli tavuk Condorito ile arkadaşlarının maceraları o kadar sevildi ve popüler oldu ki, yıllar içinde ünü tüm Latin Amerika’ya yayıldı. Nazik, sadık, arkadaş canlısı, zeki tavuk Condorito, Cone, Yayita, Tremebunda; bu denkleme uzaylılar da eklenerek beyazperdeye taşındı. Önce Amerika’da vizyona giren film, 14 Haziran’dan itibaren CGV Mars Dağıtım aracılığıyla tüm Türkiye’de sinemalarda gösterime giriyor.

Basın Bülteni

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