Herkes Aykut Enişte’ye Gülüyor, Herkes Ondan Bahsediyor

Sinema salonlarına özlenen, unutulmaz eski Türk aile filmleri havasını yeniden getiren Aykut Enişte ilgiyle izlenmeye devam ediyor. İzleyen herkesin kahkahalarla salonlardan ayrıldığı ve “tam bir aile komedisi” diye bahsedilen filmi fenomenler, sanatçılar, oyuncular öve öve bitiremiyor. Aykut, dünyada eşi benzeri olmayan akrabalık mertebesi enişteliği tüm Türkiye’ye sevdirmeye ve kahkahalara güldürmeye devam ediyor. Onur Bilgetay’ın yönettiği ve Cem Gelinoğlu, Melis Babadağ, Ege Kökenli, Müfit Kayacan, Lale Başar, Ali Erkazan, Özlem Çakar, Selen Domaç, Ferdi Sancar, Mekin Sezer, Ecrin Moğultay, Güven Hokna’nın oynadığı filmin sinemalarda gösterimi devam ediyor.

Basın Bülteni

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Özel Gösterimden Görüntüler

Cem Gelinoğlu / Fatih Yasin – Atakan Özyurt – Bilal Hancı



Gupse Özay / Oktay Kaynarca

