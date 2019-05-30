Enes Batur: Gerçek Kahraman’a Görkemli Gala

Eren Medya, TN Yapım ve ILS Vision’un yapımcılığında, senaryosunu Murat Özsoy ve Büşra Karahan’ın kaleme aldığı, yönetmenliğini Doğa Can Anafarta’nın üstlendiği, ünlü Youtuber Enes Batur’un başrolleri Ömer Başdoğan, Altan Erkekli ve Damla Arslanalp’le paylaştığı Enes Batur: Gerçek Kahraman sinema filminin görkemli gala gösterimi 29 Mayıs Çarşamba günü Cinemaximum İstinyepark Sineması’nda yapıldı. Galaya iş, sanat ve dijital dünyanın önde gelen isimleri katıldı.

Basın Bülteni

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Alper Rende / Aref Ghafouri



Baturay Anar / Berk Muhammet



Burak Güngör / Can Yüce



Cengiz Mustayev / Damla Arslanalp



Emrah Şahan / Emre Kaya



Enes Batur Sungurtekin



Fırat Sobutay / Mehmet Dindar



Ömer Başdoğan / Ramin Nazir

