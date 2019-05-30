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Enes Batur: Gerçek Kahraman’a Görkemli Gala

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Eren Medya, TN Yapım ve ILS Vision’un yapımcılığında, senaryosunu Murat Özsoy ve Büşra Karahan’ın kaleme aldığı, yönetmenliğini Doğa Can Anafarta’nın üstlendiği, ünlü Youtuber Enes Batur’un başrolleri Ömer Başdoğan, Altan Erkekli ve Damla Arslanalp’le paylaştığı Enes Batur: Gerçek Kahraman sinema filminin görkemli gala gösterimi 29 Mayıs Çarşamba günü Cinemaximum İstinyepark Sineması’nda yapıldı. Galaya iş, sanat ve dijital dünyanın önde gelen isimleri katıldı.

Alper Rende / Aref Ghafouri

Baturay Anar / Berk Muhammet

Burak Güngör / Can Yüce

Cengiz Mustayev / Damla Arslanalp

Emrah Şahan / Emre Kaya

Enes Batur Sungurtekin

Fırat Sobutay / Mehmet Dindar

Ömer Başdoğan / Ramin Nazir

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