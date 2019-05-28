Kundura Sinema’dan Haziran Filmleri ve Boğaz Kıyısında Açık Hava Filmleri

Beykoz Kundura’nın geçtiğimiz sene Bir Yaz Gecesi Sineması başlığı altında programında yer verdiği açık hava film gösterimleri bu sene de 11 – 14 Temmuz 2019 tarihleri arasında sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Kundura Sinema, restore edilmiş nostaljik sinema salonunda ise sezonun son gösterimlerini Haziran ayında gerçekleştirecek. Geçtiğimiz ay gösterim programı ile seyircilerini distopik dünyalara davet eden Kundura Sinema distopik yolculuğuna devam ediyor.

Kundura Sinema Haziran Filmleri

Alphaville: Lemmy Caution’ın Garip Macerası

(Alphaville Une Etrange Aventure de Lemmy Caution)



Blade Runner 2049: Bıçak Sırtı (Blade Runner 2049)

Blade Runner: The Final Cut



Brazil



Şeytanın Kızı Gilda (Gilda)

