Gözde Çığacı, Bir Dali Muhabbet’i Konuğu Oldu

Deniz Ali Tatar’ın hazırlayıp sunduğu “Bir DALİ Muhabbet Programı”nın konuğu, 22. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali’nden Genç Cadı ödülünü kazanan başarılı oyuncu Gözde Çığacı oldu. “Benim için çok onur verici bir ödül.” diye konuşan ve Çağan Irmak’ın yönetiminde rol aldığı Unutursam Fısılda filminin kariyeri için önemli olduğundan söz eden Gözde Çığacı, Işıl Yücesoy’un gençliğini canlandırırken birbirlerine bu kadar benzemeleri ile ilgili gelen yorumları da değerlendiriyor.

Basın Bülteni

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