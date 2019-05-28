Su Baloğlu ile Merve Bozcu’nun yönettiği belgesel film Onun Filmi, 31 Mayıs 2019’da ????? dağıtımıyla Su Film tarafından vizyona çıkarılıyor.

Sinemamızdaki yönetmen kadınların ilk filmlerini yapma tecrübelerini anlatan Onun Filmi, aynı zamanda, bu filmi yapmak için yola çıkan iki genç yönetmen kadının da serüvenlerini beyazperdeye taşıyor. Bilge Olgaç’tan İlksen Başarır’a, pek çok film yönetmiş kadın yönetmenlerin, film yapım deneyimlerini ve bu süreçte hissettiklerini, verdikleri mücadeleyi ya da dünyaya bakış açılarını, kendi yolculukları ile birlikte anlatan belgesel film, kadınlar için sinemada değişmeyen davranışları da ironik bir dille anlatıyor.

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