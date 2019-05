Chris Renaud’un yönettiği ve Lake Bell, Hannibal Buress, Dana Carvey ile Harrison Ford’un seslendirdiği animasyon film Evcil Hayvanların Gizli Yaşamı 2 (The Secret Life of Pets 2), 05 Haziran 2019’da UIP Filmcilik dağıtımıyla UIP Filmcilik tarafından vizyona çıkarılıyor.

Evcil Hayvanların Gizli Yaşamı 2, biz her gün işe ya da okula gittikten sonra evcil hayvanlarımızın yaşadığı hayatı konu alan, 2016 yazının gişe rekortmeni filmin devamı. Illumination’ın kurucusu Chris Meledandri ve uzun zamandır birlikte çalıştığı Janet Healy, animasyon filmleri arasında en iyi açılışı yapan komedinin devam filminin yapımcılığını üstleniyor.

İlgili