Rocketman Filminin Soundtrack Albümü Çıktı

Bu yılın en çok beklenen soundtrack albümü Rocketman: Music From The Motion Picture bugün Universal Music etiketiyle müzik marketlerde ve dijital platformlarda yerini alıyor. Bu yılın en çok konuşulacak soundtrack albümününde, efsanevi besteci Giles Martin, Elton John’un klasikleşmiş eserlerini Rocketman filminin gidişatına uygun olarak yeniden yorumladı ve tüm şarkılar filmde Elton John’u canlandıran Taron Egerton’ın kendi sesiyle kaydedildi. Elton John, bu heyecan verici performansla ilgili şunları söyledi: “Bestelediğim ve kaydettiğim müziği Taron’un seslendirilmesi oldukça önemliydi. Ona çok güveniyorum çünkü mükemmel.”

Basın Bülteni

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