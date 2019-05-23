22. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali Başlıyor

22. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali bugün Devlet Opera ve Bale Salonu’nda gerçekleştirilecek açılış töreni ile kapılarını açıyor. Yetkin Dikinciler ve Ece Dizdar’ın sunuculuğunu yapacağı gecede Onur Ödülü Sumru Yavrucuk ve Ayla Algan’a, Bilge Olgaç Başarı Ödülü Meltem Cumbul ve Pelin Esmer’e, Tema Ödülü Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfına, Genç Cadı Ödülü ise Gözde Çığacı’ya takdim edilecek. Açılış gecesi Birsen Tezer’in konseriyle sona erecek. Festivale, dünyanın dört bir yanından 1721 kadın yönetmen başvurdu, 17 gönüllü kurul üyesinin değerlendirdiği 141 filmlik seçki gösterime sunulacak.

Basın Bülteni

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