Kızım Gibi Kokuyorsun Filmi Şanghay’da

Türkiye – Amerika ve Fransa ortak yapımı olan, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın destekleriyle gerçekleştirilen ve hem yönetmenliğini hem de senaryosunu Olgun Özdemir’in üstlendiği Kızım Gibi Kokuyorsun filmi, Dünya prömiyerini 22. Şanghay Uluslararası Film Festivali’nde gerçekleştiriyor. Oyuncu kadrosunda Fransız oyuncu Clemence Verniau, Çağlar Ertuğrul, Yılşen Özdemir, Şerif Sezer, Esin Civangil, Tolga Güleç, Deniz Arna, Muhammed Cangören ve Fehmi Karaaslan’ın yer aldığı film, 14 – 25 Haziran tarihleri arasında 22.si gerçekleştirilecek olan Şanghay Uluslararası Film Festivali’nin Nuri Bilge Ceylan’ın jüri başkanlığı yapacağı Uluslararası Panorama bölümünde yarışacak.

Basın Bülteni

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