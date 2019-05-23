Film-San Vakfı Yönetim Kurulu İftarda Sanatçı Dostlarıyla Buluştu

44 yıldır sanatçıların sosyal haklarını koruyan ve halen ilk ve en eski kurum olma özelliğini taşıyan Film-San Vakfı’nın Yönetim Kurulu Levent’te bulunan Ciğerci Hüseyin Çelebi’nin destekleriyle sanatçı dostlarına bir iftar yemeği verdi. Proje ve Marka Yöneticisi Ersoy Soyer’in organizasyonuyla düzenlenen iftara önemli isimler katıldı. Bunların arasında Engin Çağlar, Devlet Devrim, Burak Selçuk, Levent Aykul, Anta Toros, Nermin Denizci, Namık Taşpınarlı, Adnan Orhan, Salih Keçeci, Merih Fırat, Murat Özen, Nurcan Sabur, Kıvanç Terzioğlu, Batuhan ve Sinem Özkardeşler, Hazan Kutsal, Kaan Erkam, Neslihan Yazıcılar, Ahmet Edabali, Hilal Çelenk, Hilal Özdemir, Didem Taslan, Nesli ve Can Özsoy, Hakan Solaker, Yılmaz Birinci, Şirin Sarıbayır bulunuyordu.

İlgili