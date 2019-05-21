Winston Azzopardi’nin yönettiği ve Joe Azzopardi’nin oynadığı Tekne (The Boat), 14 Haziran 2019’da Bir Film dağıtımıyla Bir Film tarafından vizyona çıkarılıyor.

Kayığıyla balık tutmayı sürdürürken girdiği yoğun sis bulutu içinde yolunu yordamını kaybeden bir balıkçı, önüne çıkan terk edilmiş bir teknenin güvertesine sığınmak zorunda kalır. Bir müddet sonra etrafını kontrol edip baktığında ise kullandığı kayığıyla birlikte ortadan kaybolduğunu fark eder. Kullanmakta olduğu bu yabancı balıkçı teknesi ile hiç bilmediği esrarengiz sularda ilerledikçe, balıkçının yolculuğu daha da tatsız, korkutucu ve tedirgin edici bir hal almaya başlayacaktır.

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