Jacques Kluger’in yönettiği ve Charley Palmer, Roxane Mesquida, Laetitia Chambon, Helena Chambon ile Priscilla Adade’nin oynadığı Kaçış Oyunu (Play or Die), 07 Haziran 2019’da Bir Film dağıtımıyla Bir Film tarafından vizyona çıkarılıyor.

Oyunsever çok samimi iki arkadaş olan Lucas ve Chloe, sevdikleri Paranoya adlı oyuna katılmaya karar verirler. İlk bulmacayı çözdükten sonra, oyunun finalinde ıssız bir ormanın içerisinde bulunan terk edilmiş bir akıl hastanesine ulaşırlar. Burada onları oyuna dahil olacak olan dört oyuncu daha beklemektedir. Bir süre sonra oyundaki bu akıl hastahanesinden sadece birinin sağ çıkabileceğini anlarlar.

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