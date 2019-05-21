Denis Chernov’un yönettiği ve İlham Erdoğan, Arda Kavaklıoğlu, Nur Eraslan ile Adem Adıgüzel’in seslendirdiği animasyon film Yaramazlar Takımı: Zamanda Yolculuk (Smeshariki: Dezha Vyu – Kikoriki: Deja Vu), 31 Mayıs 2019’da Bir Film dağıtımıyla Bir Film tarafından vizyona çıkarılıyor.

Zamanda yolculuk eden Krash ve arkadaşları, bir takım yanlışlıklar sonucu geçmişte ve gelecekte kargaşaya neden olur. Yolculuk ekibi kuralları doğru uygulamadığı için bir kaza meydana gelir ve hepsi çeşitli zamanlara dağılarak kaybolurlar. Şimdi kahramanımız Krash, arkadaşlarını geri getirmenin bir yolunu bulmak zorundadır.

İlgili