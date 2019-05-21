Pierre Greco ile Nancy Florence Savard’ın yönettiği ve Sylvie Moreau, Guillaume Lemay Thivierge, Rachid Badouri ile Sebastien Benoit’in seslendirdiği animasyon film Acemi Kaşifler: Görevimiz Kocaayak (Mission Kathmandu: The Adventures of Nelly & Simon), 24 Mayıs 2019’da TME Films dağıtımıyla TME Films tarafından vizyona çıkarılıyor.

Yerel bir üniversitede asistan olan Simon Picard, Kocaayak ile ilgili araştırma yapmaktadır. Simon, pek çok ülkede Kocaayağı andıran canavarların olduğunu düşünür ve bunu ortaya çıkarmaya karar verir. Bu süreçte bir hayırseverin desteğini alan Simon, teorilerini kanıtlamak için yola koyulur.

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