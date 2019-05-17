24 Mayıs 2019 Cuma Filmleri, Gelecek Program

Aladdin

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Guy Ritchie’nin yönettiği ve Will Smith, Mena Massoud, Naomi Scott ile Marwan Kenzari’nin oynadığı Aladdin, 24 Mayıs 2019’da UIP Filmcilik dağıtımıyla UIP Filmcilik tarafından vizyona çıkarılıyor.
Aladdin filmi, Aladdin, cesaretli ve kararlı Prenses Yasemin ve belki de onların geleceğinin anahtarı olan sevimli Cin’nin heyecan verici herkesçe bilinen ünlü hikâyesini anlatıyor. Aladdin filmini, hayali liman şehri Agrabah’ı hızlı aksiyon yeteneğiyle geliştiren ünlü yönetmen Guy Ritchie yönetiyor. Senaryosu John August ve Guy Ritchie tarafından yazılan film Disney’Stüdyoları’nın dünyaca ünlü Aladdin hikâyesine dayanıyor.

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