Dünyanın Dört Bir Yanından Influencer ve Müzisyenler, Aladdin’in A Whole New World İsimli Şarkısını Seslendirdiler

Dünyanın dört bir yanından influencer ve müzisyenler, Disney’in merakla beklenen canlı aksiyon uyarlaması Aladdin filmi için Londra’da bir araya geldi. Katılımcılar, filmde yer alan ve Alan Menken’in melodileri ve Howard Ashman’ın unutulmaz sözleri ile klasikleşen A Whole New World isimli aşk şarkısını seslendirdiler. Etkinlikte Türkiye adına Ekin Beril yer aldı. Şarkının klibi, 23 Mayıs 2019 günü DisneyUK YouTube kanalında Disney hayranlarının beğenisine sunuldu.

Basın Bülteni

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