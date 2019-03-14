Haberler

TÜRSAK Vakfı, Türkiye Sinemasının En Geniş Kapsamlı Arama Konferansı’nı Düzenleyen İlk Sinema Vakfı Oldu

Yorum yapın

TÜRSAK Vakfı, yeni yönetimi ile beraber hızla değişmekte olan dünya dinamikleri doğrultusunda varlık nedenlerini ve hedeflerini gözden geçirip geliştirmek adına harekete geçti. Bu bağlamda benzer dinamiklere sahip Bahçeşehir Üniversitesi ile işbirliği yaparak Türkiye’de bugüne kadar bir vakıf ve üniversite tarafından düzenlenen en geniş kapsamlı arama konferansını gerçekleştirdi. 13 Mart Çarşamba günü, TÜRSAK Vakfı Başkanı Elif Dağdeviren, TÜRSAK Vakfı Başkan Yardımcısı Cemal Okan ile BAU Sinema ve Televizyon Bölüm Başkanı Doç. Dr. Nilay Ulusoy’un konuşmacı olarak katıldığı konferansta sektör ve basın dünyasının önemli isimleri yer aldı.

Demir Karahan

Elif Dağdeviren – Cemal Okan

Ezel Akay

Korhan Yurtsever – Engin Çağlar – Fehmi Yaşar – Cemal Okan

Nilay Ulusoy

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir