Zafer Çika’yı Kaybettik

Film yapımcısı ve oyuncusu Zafer Çika, 12 Mart 2019 Salı günü geçirdiği elim bir trafik kazası sonucunda hayatını kaybetti. Sevilen oyuncu Demet Akbağ’ın eşi olan Çika, Demet Akbağ’ın başrolünde oynadığı Hükümet Kadın 2 adlı filmde İdari Yapımcı olarak çalışmış ve aynı zamanda filmde Kaymakam rolüyle oyuncu olarak da beyazperdeye gelmişti. Sermiyan Midyat’ın kendi senaryosundan çektiği Hükümet Kadın 2′de Demet Akbağ’a Ercan Kesal ve Sermiyan Midyat eşlik etmişti. Cenazesi, 14 Mart 2019 Perşembe günü İzmir Alsancak Hocazade Camii’nden kaldırılacak olan merhuma tanrıdan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz.

İlgili