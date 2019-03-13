Levent Beceren’i Kaybettik

Sinema ve tiyatro oyuncusu Levent Beceren, 12 Mart 2019 Salı günü geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. 02 Eylül 1961 tarihinde dünyaya gelen ve Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü’nden mezun olan Levent Beceren, Ankara Sanat Tiyatrosu’nda oyuncu ve yönetmen yardımcısı olarak çalışmaya başladı, 1988 yılında Berlin’e gitti. Berlin’de Tiyatrom’da ve Weimar National Theater’da oyuncu olarak çalışmaya devam etti. Polizei, Behzat Ç: Seni Kalbime Gömdüm ve Musallat 2: Lanet adlı filmleriyle hatırlanan merhuma tanrıdan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz.

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