Sinema Tutkusu İçin Dünya Turuna Çıktı

Sırt çantasını alarak 3 ay önce dünya turuna başlayan ve yolculuğunun büyük kısmını gönüllü çalışarak tamamlayan genç yönetmen Burak Babayiğit, sinema tutkusunu yolda tanıştığı onlarca yeni insanın ve kültürün hikâyesini dinleyerek geliştiriyor. Daha önce B.O.K.: Bi O Kalmıştı filmi için yönetmen koltuğuna oturmuş olan Babayiğit’in yeni projesi dünya turu. Dünya turuna 2018 yılının Aralık ayında Balkan ülkeleri ile başlayan 24 yaşındaki gezgin yönetmen Burak Babayiğit, Orta Avrupa ve Güney Avrupa turlarını tamamladı, Güney Amerika turu için Arjantin’e geçti ve turuna Arjantin, Paraguay, Bolivya, Peru şeklinde devam edeceğini belirtti.

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