Justin Price’in yönettiği ve Lisa May, Melissa L. Vega, Jose Zuniga ile Victoria Valdez’in oynadığı 13. Cuma (The 13th Friday), 21 Haziran 2019’da CJ Entertainment dağıtımıyla Vişne Production tarafından vizyona çıkarılıyor.

Bir kadın mülteci dünya dışı başka aleme bir kapı açar ve şeytani bir varlığı serbest bırakır. Birçok kilisenin O’nun kötü kâbus oluşturmasını engellemek zorunda olduğundan bahseder. Başarısız girişimlerden sonra bir varlık 13. Cuma günü bir eve girer. Heyecan arayan bir grup evi keşfetmek için yolculuğa çıkmıştır. Amaçları araştırmaktır ancak çok çok kötü olaylarla karşılaşacaklarından habersizlerdir.

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