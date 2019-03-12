03 Mayıs 2019 Cuma Filmleri, Gelecek Program

Suikastçı (Yönetmen: David A. Armstrong)

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David A. Armstrong’un yönettiği ve Justin Chatwin, Mark Thompson, Elizabeth Anweis ile Robin Thomas’ın oynadığı Suikastçı (The Assassin’s Code), 03 Mayıs 2019’da CJ Entertainment dağıtımıyla Vişne Production tarafından vizyona çıkarılıyor.
Çaylak dedektif Michael Connelly, küçük bir çocukken, dedektif departmanı içindeki bir uyuşturucu skandalından mahkum merhum babasının gölgesinden kaçma umudu yoktur. Karakoldaki ilâçların değeri milyon dolardır. Davayla ilgili dedektif öldüğü zaman Michael Connelly atanması ve kendini kanıtlaması için komiserine yalvarır. Michael, kendi gizliliğini mutlaka korumak durumundadır. Kedi – fare oyunu başlar.

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