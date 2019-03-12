Evan Tramel’in yönettiği ve Kj Schrock’un seslendirdiği animasyon film Koca Ayak (A Yeti Stole Christmas – Bigfoot), 26 Temmuz 2019′da CJ Entertainment dağıtımıyla Vişne Prodüksiyon tarafından vizyona çıkarılıyor.

Arvid, gelmiş geçmiş en kötü huylu yetidir. Noel arifesinde hiç eline geçmemesi gereken bir listeye ulaşır. Ele geçirdiği listede onlarca yaramaz çocuğun adı vardır ve bu liste sayesinde Noel Baba’yı etkisiz hale getirip bir daha geri dönemeyeceği bir yere gönderir. Noel’in gelmesini dört gözle bekleyen küçük bir çocuk olan Finn, Noel Baba’nın zor durumda olduğunu öğrenince hemen harekete geçer.

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