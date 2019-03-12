Erken Teşhis Hayat Kurtarır, Bu Sefer Beyazperdede

Ülkemizde milyonlarca ailenin mücadele ettiği amansız hastalık kanser, son zamanların en dokunaklı hikayesi Ali filmiyle beyazperdeye yansıyacak. Hayatın acımasız yüzünü anlatan hikâye, anneler, babalar ve çocuklar arasındaki derin sevgiyi de gözler önüne serecek. Erken teşhis yapılmadığı takdirde tüm insanlığı çaresiz bırakan kanserin konu olduğu film “Sen olsan ne yapardın?” diyecek. Film, 22 Mart Cuma günü sinemalarda gösterime giriyor.

Basın Bülteni

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