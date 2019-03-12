Lawrence Fowler’in yönettiği ve Helen Crevel, Philip Ridout, Layla Watts ile Neil Hobbs’un oynadığı Bebeğin Laneti (Curse of the Witch’s Doll), 05 Temmuz 2019’da CJ Entertainment dağıtımıyla Vişne Production tarafından vizyona çıkarılıyor.

Açıklanamaz bir dizi etkinlik sonrasında Adeline Grey perili bebek, intikamcı bir cadı ruhuna sahip olduğuna inanmaktadır. Onun kayıp kızı yeniden bir araya gelmek umudundadır ve bunun hayali ile yaşamaktadır, çare olmak istemektedir. Adeline, lanetli bebeğin intikamını almak ve şeytanı yok etmeye çalışmaktadır.

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