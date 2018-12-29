Paul Dano’nun yönettiği ve Jake Gyllenhaal, Carey Mulligan, Ed Oxenbould ile Bill Camp’ın oynadığı Yangın Yeri (Wildlife), 04 Ocak 2019’da Bir Film dağıtımıyla Bir Film tarafından vizyona çıkarılıyor.

14 yaşındaki Joe, anne ve babasının tek çocuğudur. Bir gün evlerine çok da uzak olmayan ormanlık bir bölgede kontrol altına alınamayan bir yangın çıkar. O sırada işinden kovulan baba Jerry, karısını ve oğlunu arkasında bırakarak yangını söndürmeye giden ekibe katılır. Babasının yokluğunda birdenbire yetişkin rolü üstlenmek zorunda kalan oğul Joe, bir yandan da annesinin çaresizliğine ve aileyi ayakta tutma çabasına tanık olacaktır.

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