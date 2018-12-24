Rob Marshall’ın yönettiği ve Emily Blunt, Lin Manuel Miranda, Ben Whishaw ile Emily Mortimer’in oynadığı Mary Poppins: Sihirli Dadı (Mary Poppins Returns), 28 Aralık 2018’de UIP Filmcilik dağıtımıyla UIP Filmcilik tarafından vizyona çıkarılıyor.

Buhran Döneminde Londra’da geçen film, Michael Banks’in Fidelity Fiduciary Bankası’nda geçici bir iş bulmasıyla başlar. Michael üç çocuğu ile zor zamanlar geçirmekte, aile Michael’ın karısının ölümüyle başa çıkmaya çalışmaktadır. Ev iyi niyetli hizmetçi Ellen’ın çabalarına rağmen mahvolmuştur ve sürekli bir kaos hâlindedir. Çocuklar yetişkin sorumluluğu yüklendiğinden neşe hayattan çekilmiştir.

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