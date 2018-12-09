14 Aralık 2018 Cuma Filmleri, Gelecek Program

Örümcek-Adam: Örümcek Evreninde

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Bob Persichetti, Peter Ramsey ile Rodney Rothman’ın yönettiği ve Dennis Quaid, Zac Efron, Alan Bates ile Kim Dickens’in oynadığı Örümcek-Adam: Örümcek Evreninde (Spider-Man: Into the Spider-Verse), 14 Aralık 2018’de Warner Bros. dağıtımıyla Warner Bros. tarafından vizyona çıkarılıyor.
Miles’ın babası kanunlara sıkı sıkıya bağlı bir polis memuru, annesi ise kendini işine adamış bir hemşiredir. Her ikisi de oğullarının başarılarıyla gurur duymaktadır ancak, Miles’ın yeni okula alışmasının zor olduğu anlaşılır. Miles’ın hayatı radyoaktif bir örümcek tarafından sokulmasıyla daha da karmaşık hale gelir. Bunun sonunda, birçok süper güç geliştirdiğini fark eder.

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