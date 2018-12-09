Leon Ding’in yönettiği ve Sinan Divrik, Arda Kavaklıoğlu, Emin Yaraç ile Hakan Akın’ın seslendirdiği animasyon film Ayı Kardeşler: Eyvah Ayılar Küçüldü (Boonie Bears: The Big Shrink), 21 Aralık 2018’de Bir Film tarafından vizyona çıkarılıyor.

Oduncu Vik, planlarını altüst eden Ayı Kardeşler’den dek kurtulmak için bir küçültme cihazı icat eder. Ancak icadını Briar ve Bramble’ın üstünde kullanmaya çalışırken onlarla birlikte yanlışlıkla kendisini de küçültür. Şimdi, kendilerine yabancı gelen kocaman dünyada hem eski boylarına dönebilmek hem de eko sisteme zarar veren kirliliği durdurmak için hep birlikte güçlerini birleştirmeleri gerekecektir.

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