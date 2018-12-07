Hedefim Sensin’de Renkli Bir Hayal Sahnesi

Ata Demirer, yine çok neşeli bir hikâye ile seyirci karşısında. 30 Kasım’da vizyona giren Hedefim Sensin’de kısacık bir hayal sahnesi ortaya çok renkli fotoğraflar çıkmasını sağladı. Filmin adrenalin dolu dakikaları, bu küçük geçmişe yolculuk ile önce sakinleşiyor sonra yerini kahkahalara bırakıyor. Filmin kötü adamları tarafından yakalanacağı korkusuyla aklı başından giden Yarım Hasan, kendini geçmişte ve Vahşi batının tam ortasında hayal ediyor.

Basın Bülteni

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