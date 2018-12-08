Ferit Turgut’u Kaybettik

Sinemamızın ünlü yapımcılarından, Uzman Film sahibi Ferit Turgut, 07 Aralık 2018 Cuma günü hayatını kaybetti. Sinemamıza Su, Dolap Beygiri, İffet, Aile Kadını, Damga, Gizli Duygular, Namuslu, Candan Sevmeli, Sekreter, Asılacak Kadın, Beyoğlu’nun Arka Yakası, Allah Allah, Katırcılar, On Kadın, Sis, İsa Musa Meryem, Bir Küçük Bulut, Bir Yanımız Bahar Bahçe, Yağmurdan Sonra gibi filmleri kazandıran Ferit Turgut’un cenazesi, 09 Aralık 2018 Pazar günü Üsküdar Şakirin Camii’nde kılınacak ikindi namazını müteakip Karacaahmet Mezarlığı’nda toprağa verilecek. Merhuma tanrıdan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz.

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