Murat Toktamışoğlu’nun yönettiği ve Şafak Sezer, Çetin Altay, Umut Oğuz ile Hasan Elmas’ın oynadığı Bana Bir Soygun Yaz 2, 14 Aralık 2018’de TME Films dağıtımıyla Eser Yapım tarafından vizyona çıkarılıyor.

Çeto ve Sülo, yaşadıkları talihsiz olaylardan sonra soluğu Kıbrıs’ta almış ve farklı bir hayat kurmuşlardır. Ancak arkadaşları Nasip’in, çalıştıkları Otel’in sahibesi Nadide Hanımın kızı Asya ile evlenme kararı almasından sonra bir anda karmaşanın tam ortasında kalacaklardır. Hiç ummadıkları şekilde aksiyonun tam içine düşen Çeto ve Sülo, bu beladan kurtulmak için Nasip ile birlikte çalıştıkları otelin kumarhanesini soymaya karar verirler.

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