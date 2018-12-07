21. Randevu İstanbul Başlıyor

TÜRSAK tarafından gerçekleştirilen 21. Randevu İstanbul Uluslararası Film Festivali, 08 Aralık Cumartesi günü başlıyor. 08 – 11 Aralık 2018 tarihleri arasında gerçekleşecek olan festival bu yıl, Çağdaş Fransız Sineması, Fransız Sinemasının Büyük Ustaları ve İlk Randevu bölümleriyle İstanbullu sinemaseverlerin karşısına çıkacak. Geçtiğimiz yıllarda İspanyol ve Çin sinemasına odaklanan Randevu İstanbul’un merkezinde bu yıl Fransız Sineması var. Fransız sinemasının henüz Türkiye’de gösterime girmemiş iyi örnekleri ile Fransız sinemasının büyük ustaları tarafından çekilmiş klasikleri Fransız Kültür Merkezi sinema salonunda seyirciyle buluşacak.

Basın Bülteni

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