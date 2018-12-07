Hayatım Yalan (Yönetmen: Peter Segal)

Peter Segal’ın yönettiği ve Jennifer Lopez, Vanessa Hudgens, Milo Ventimiglia ile Leah Remini’nin oynadığı Hayatım Yalan (Second Act), 21 Aralık 2018’de Pinema Film dağıtımıyla Pinema Film tarafından vizyona çıkarılıyor.

Güzel bir kadın olan Maya büyük bir alışveriş merkezinde çalışmaktadır, ancak başarılı bir geçmişe sahip değildir. Oldukça riskli bir karar alan Maya hayatını yeniden keşfetmeye başlar. Kendine sıfırdan yeni bir hayat hikâyesi yaratan Maya, Madison Caddesi’nin üst tabaka zenginlerine zeki bir kadının neler başarabileceğini gösterecektir. Geçmiş yalan olsa bile zekâsı Maya’nın içinden gelmektedir.

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