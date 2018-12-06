Yakında Vizyona Girecek Olan Sibel’in Fragmanı Yayınlandı

Dünya prömiyerini Locarno Film Festivali’nde yaptıktan sonra, otuzdan fazla uluslararası festival gezen, başrolünde Damla Sönmez’in oynadığı Sibel’in fragmanı yayınlandı. Çok yakında vizyona girecek olan Sibel, 04 Aralık akşamı Gezici Festival’de Ankara’daki izleyicilerle ilk defa buluştu. Gösterimin ardından Damla Sönmez, seyircilerden gelen soruları yanıtladı. Sibel’in festival yolculuğu devam ediyor. London Film Week’in ana yarışmasında yer alan Sibel, 06 Aralık’ta Damla Sönmez’in katılımıyla İngiltere prömiyerini yapacak. Sibel, İstanbul prömiyerini ise İstanbul Modern’de devam eden Biz de Varız! seçkisinde 15 Aralık’ta gerçekleştiriyor.

Basın Bülteni

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