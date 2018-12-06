Sevil Candan’ı kaybettik

Sinemamızın Yeşilçam dönemi oyuncularından Sevil Candan, 05 Aralık 2018 Çarşamba günü hayatını kaybetti. Sinemaseverlerin Ne Şeker Şey ve Beş Şeker Kız adlı filmleriyle hatırladığı Sevil Candan’ın oynadığı diğer sinema filmleri arasında Adanalı Tayfur, Neşemizi Bulalım, Dağlar Kralı, Yaralı Aslan, Üç Öfkeli Genç, Kırk Küçük Anne, Ve Allah Gençleri Yarattı, Çalıkuşu, Çıplak Vatandaş, Kupa Kızı, Arabesk gibi filmler var. Candan’ın cenazesi, 07 Aralık 2018 Cuma günü Harbiye Muhsin Ertuğrul Tiyatrosu’nda yapılacak tören sonrasında Antalya’ya götürülecek ve toprağa verilecek. Merhumeye tanrıdan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz.

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