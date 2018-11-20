Çağan Irmak’tan Bizi Hatırla Sinema Filminin Afişi Yayınlandı

Sinemamızın başarılı yönetmeni Çağan Irmak’ın merakla beklenen yeni filmi Bizi Hatırla’nın afişi internet ortamında yayına verildi. Film, 23 Kasım 2018 Cuma günü sinemalarda gösterime giriyor. Araya giren uzaklıkla birlikte bir baba oğulun zamanla birbirine yabancılaşmasını dokunaklı bir şekilde anlatan bir Çağan Irmak filmi olan Bizi Hatırla, güçlü senaryosu ve sevilen oyunculardan oluşan kadrosuyla sinemaseverlerle buluşacak olmanın heyecanını yaşıyor. Yapımcılığını Avşar Film’in üstlendiği, bir Çağan Irmak filmi olan Bizi Hatırla’nın başrollerinde Altan Erkekli, Tolga Tekin, Özge Özberk, Binnur Kaya ve Sumru Yavrucuk yer alıyor.

Basın Bülteni

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